6 июля, 09:16

Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных в "Артеке"

В профильных Telegram-каналах ранее появилась информация о том, в свободный доступ было выложено два файла с персональными данными детей и родителей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор проводит проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных в международном детском центре (МДЦ) "Артек". Оператор персональных данных уже уведомил ведомство об инциденте, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора в четверг.

Ранее в профильных Telegram-каналах появилась информация о том, в свободный доступ было выложено два файла с персональными данными детей и родителей. По словам хакеров, они "утекли" из лагеря "Артек".

"Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в МДЦ "Артек", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", - уточнили в Роскомнадзоре. 

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