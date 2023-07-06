В Казани открылся первый IT-хаб VK

Здесь будут работать до 120 сотрудников компании

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. VK открыла в четверг первый IT-хаб в Казани. Здесь будут работать до 120 сотрудников компании, также в новом пространстве будут регулярно проходить мастер-классы и митапы с участием спикеров VK и приглашенных экспертов, сообщили в пресс-службе VK.

"Мы рады, что первым городом, где появился IT-хаб VK, стала Казань. Его открытие повлияет на IT-отрасль как города, так и республики. IT-парк им. Башира Рамеева, в котором расположился офис компании, это не только инфраструктурная площадка, но и экосистема, центр притяжения для IT-специалистов, цифровых предпринимателей и креативных сообществ", - приводятся в сообщении слова главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина.

В новом офисе в настоящее время уже находятся 30 разработчиков VK, всего в казанском хабе разместится до 120 сотрудников компании со всей России. "Мы также хотим стать ближе к пользователям, поэтому делаем хаб открытым, проводим здесь мероприятия и приглашаем в гости", - отметила вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам Надежда Серова.

На базе хаба будут проходить мастер-классы и митапы как для сотрудников компании, так и для участников всего IT-сообщества Татарстана. На первом митапе, который состоится в день открытия, выступят топ-менеджеры VK Tech, "ВКонтакте", "Одноклассников" и "Дзена".

Кроме нового IT-хаба, у VK есть восемь офисов в Моcкве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в компании работает более 11 тыс. сотрудников.