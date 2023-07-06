Москвичей попросили избегать длительного пребывания на улице в жару

В комплексе городского хозяйства, в частности, отметили, что в такую погоду рекомендуется сократить физическую нагрузку, пить больше воды и отказаться от жирного и сладкого

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Жителям столицы рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в жаркую погоду, которая установилась в Москве. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Сегодня в столице по-настоящему жарко - столбики термометров уже достигли отметки плюс 28 градусов. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В цикличном режиме проводится регламентная промывка дорог", - говорится в публикации.

Кроме того, летом в ночные часы - с 21:00 до 06:00 - в Москве обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны. "Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - обратились к жителям в комплексе городского хозяйства.

Время максимальной активности солнца - с 11:00 до 17:00. Также в комплексе отметили, что в жару рекомендуется сократить физическую нагрузку; пить больше воды (около 1,5-2 л в день); отказаться от жирного и сладкого - включить в рацион больше овощей и фруктов; носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор; а также при использовании кондиционера устанавливать на нем температуру в 23-27 градусов.