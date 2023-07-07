CRM-система: чем полезна бизнесу и как выбрать подходящую

Выбрать CRM, которая решит задачи компании и уложится в бюджет, - сложно. На рынке много вариантов, и непонятно как их сравнить. Рассказываем, от чего стоит отталкиваться и по каким критериям оценивать инструмент перед покупкой

Какие бывают CRM-системы

CRM, или Customer Relationship Management - программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами. Это одновременно хранилище данных о покупателях компании и инструмент работы с ними.

Система помогает сделать рабочие процессы отделов и сотрудников прозрачнее. С ее помощью руководитель может отследить все этапы взаимодействия с заказчиками, их эффективность и другие важные для бизнеса показатели, например выполнение плана продаж.

В зависимости от набора доступных функций системы делят на четыре вида. Краткий обзор CRM каждого типа:

операционные автоматически собирают всю информацию о покупателе из разных источников в виртуальную карточку-профиль. Например, контакты, историю заказов или переписки. Руководитель может отслеживать коммуникацию с клиентом в режиме реального времени;

автоматически собирают всю информацию о покупателе из разных источников в виртуальную карточку-профиль. Например, контакты, историю заказов или переписки. Руководитель может отслеживать коммуникацию с клиентом в режиме реального времени; аналитические не только собирают данные, но и оценивают их. В такой системе можно настроить сквозную аналитику, а отчеты по ней собрать на дашбордах. Например, сегментацию целевой аудитории, оценку эффективности и прогнозы каналов продаж;

не только собирают данные, но и оценивают их. В такой системе можно настроить сквозную аналитику, а отчеты по ней собрать на дашбордах. Например, сегментацию целевой аудитории, оценку эффективности и прогнозы каналов продаж; коллаборационные системы чаще всего используют для общения с клиентами. Например, через них можно настроить рассылку. Она будет уведомлять покупателя о статусе заказа или собирать заявки на обратный звонок;

системы чаще всего используют для общения с клиентами. Например, через них можно настроить рассылку. Она будет уведомлять покупателя о статусе заказа или собирать заявки на обратный звонок; комбинированные сочетают возможности всех видов CRM. Их можно использовать для разных задач: от контроля работы отдела продаж до автоматизации внутреннего документооборота. Они наиболее функциональны, и компании чаще всего выбирают именно их.

Битрикс24 - комбинированная CRM-система, которая подойдет компаниям из любой сферы © Битрикс24

Какие задачи бизнеса помогают решить современные комбинированные CRM и как предпринимателю выбрать подходящую систему для своей компании?

В чем CRM-системы помогают бизнесу

Главная причина провалов внедрения CRM - отсутствие внятной и понятной цели. Как правило, предприниматели уже имеют базовую информацию о CRM-системах, но не всегда понимают, как этот инструмент может помочь их бизнесу. Так что перед выбором и внедрением CRM нужно определиться с целями ее применения. Рассмотрим несколько.

Контролировать работу продавцов

Это самая распространенная задача. Часто менеджеры делают записи в таблицах Excel или в своих блокнотах. А иногда вообще не фиксируют свои сделки. Руководителям сложно отследить, с кем они общаются, как ведут заказы и чем занимаются на разных этапах сделки. Из-за этого тяжело оценить эффективность работы сотрудника и статистику продаж.

Система помогает отследить, на каком этапе воронки продаж возникают проблемы, и оперативно их исправить. Например, менеджер по продажам может слишком долго не перезванивать человеку, который оставил заявку через чат-бот на сайте, или затянуть подготовку коммерческого предложения.

Возможно, это происходит из-за слишком большой нагрузки сейлзов, и стоит расширить штат. А может, сроки затягивает конкретный сотрудник. Тогда можно усилить контроль над его работой и ввести дополнительные KPI

В Битрикс24 все этапы работы отдела продаж отражаются на дашборде. Руководитель может в любое время оценить состояние дел, общую статистику и выполнение задач каждым отдельным сотрудником © Битрикс24

Вести отчетность отдела продаж

Контроль сейлз-менеджеров - это 10% от возможностей комбинированных CRM вроде Битрикс24. С помощью таких систем можно за секунды получать объективные и понятные отчеты.

Например, вам нужно выяснить, как продвигается обработка клиентской базы по спецпредложению или как отдел выполняет план продаж. Без CRM сотрудники будут собирать данные вручную по своим записям и таблицам. Это займет время. Плюс возможны ошибки.

В Битрикс24 можно за секунду построить понятный отчет о состоянии вашего бизнеса © В Битрикс24

Автоматизировать состояние воронки продаж

Воронка продаж - это последовательность действий в отношении клиентов. Она зависит от этапа коммуникации с ними.

У каждой компании воронка продаж своя. Например, менеджер сначала презентует товар, затем отправляет коммерческое предложение и отрабатывает возражения. Если покупателя устраивают условия - закрывает сделку.

Правильно выстроенная воронка удерживает потенциального клиента и подводит к покупке. А CRM-система помогает следить за состоянием воронки продаж на всех этапах работы. Например, за количеством входящих заявок, отправленных коммерческих предложений и подписанных договоров.

В результате вы можете видеть и корректировать перемещения покупателя по воронке. К примеру, изменить тексты рассылки.

Но возможности CRM комбинированного типа не ограничиваются сбором статистики - система также может автоматизировать воронку продаж. Тогда компания будет обрабатывать заказы и вести покупателя по воронке даже в ночное время, когда менеджеры отдыхают. А еще можно настроить автоматическую рассылку промокода по базе клиентов, которые давно ничего не покупали у вас.

В Битрикс24 можно отслеживать состояние воронки продаж от лида до сделки и настраивать автоматические действия на разных этапах © Битрикс24

Синхронизировать работу разных отделов продаж и маркетинга

Однако не стоит выбирать CRM только для контроля за сделками. Эта система может еще и объединить работу отделов маркетинга и продаж, проанализировать целевую аудиторию или собрать контакты тех, кто интересовался товарами в вашем интернет-магазине.

Эту информацию можно использовать для настройки таргетированной рекламы. Так снизится стоимость привлечения лидов (потенциальных клиентов — прим. ТАСС), а их качество повысится. Вы сможете управлять входящими потоками потенциальных клиентов так, чтобы выручка росла, а бюджет на маркетинг распределялся эффективно.

В Битрикс24 можно использовать данные о клиентах и заказах, чтобы сегментировать аудиторию для маркетинговых кампаний © Битрикс24

Автоматизировать клиентский сервис

Текущие и потенциальные клиенты могут связываться с компанией через разные каналы: оставить комментарий в соцсети, написать в мессенджере, отправить e-mail, позвонить по телефону.

С помощью CRM можно собирать и отслеживать сообщения в любых каналах. Например, настроить автоматический ответ на почте или сделать переадресацию звонка на свободного менеджера. Это поможет быстрее обрабатывать заказы.ё

Битрикс24 позволяет автоматизировать продажи и общаться с клиентом даже в нерабочее время © Битрикс24

Какие показатели можно увеличить с помощью CRM

Если правильно подобрать функции CRM-системы и настроить инструмент, можно увидеть первые результаты на конкретных показателях.

Увеличить процент конверсии в лиды

С помощью CRM можно собирать, хранить и систематизировать данные о покупателях и потенциальных клиентах. Например, определять, какие товары на сайте их интересовали. Маркетологи могут отправлять потребителям персонализированные предложения, а менеджеры по продажам - отслеживать и отвечать на запросы.

В итоге система поможет предпринимателям не терять заявки, предлагать клиентам то, что им нужно, и быстрее закрывать сделки.

Повысить отдачу от маркетинговых затрат

CRM покажет самый эффективный канал продвижения. Например, компания тратит 1 миллион рублей на маркетинг. Часть бюджета уходит на продвижение в соцсетях, другая часть - на контекстную и таргетированную рекламу.

Какой канал маркетинга приводит больше клиентов? Какую часть бюджета нужно сократить? В CRM можно настроить сквозную аналитику, сравнить эффективность разных каналов продвижения и перераспределить средства.

Сквозная аналитика в Битрикс24 позволяет в онлайн-режиме мониторить затраты на рекламные кампании и их результаты. Можно отследить, сколько покупателей пришли из конкретного канала, а также выручку компании © Битрикс24

Увеличить количество повторных продаж

Для бизнеса дешевле повторно продать товар или услугу действующему клиенту, чем привлекать новую аудиторию. Те, кто уже покупали у компании, знают о ней, знакомы с товарами и их качеством. Им проще принять решение о покупке. Так бизнес меньше тратит на маркетинг, и цикл сделки становится короче.

Однако повторные продажи требуют внимательной работы с клиентской базой. Комбинированные CRM помогают не только собрать базу, но и работать с ней с помощью встроенных инструментов для e-mail- и СМС-рассылок.

В Битрикс24 можно настроить СМС-рассылку, например выбрать сегмент клиентской базы, исключить из него определенных пользователей, настроить время рассылки и протестировать ее перед отправкой © Битрикс24

Какие бывают сложности при внедрении CRM

На внедрение системы в рабочие процессы нужны ресурсы. Потребуется купить программное обеспечение и потратить время, чтобы настроить его под конкретные задачи бизнеса. А на этапе запуска могут возникнуть дополнительные сложности.

Сотрудники не принимают внедрение CRM

Любое изменение может вызвать сопротивление команды. Сотрудникам комфортно работать по-старому. Например, продолжать записывать данные о клиентах в бумажной тетрадке.

Иногда сейлзы могут саботировать новые правила работы - неосознанно или нарочно. К примеру, не осваивать инструмент из-за недостатка времени или желания. В результате часть менеджеров по продажам может перенести работу в CRM, а часть продолжит вести записи, как привыкли. Статистика будет неполной, и у руководителя не получится эффективно управлять продажами.

Чтобы внедрение прошло успешно, нужна управленческая воля. Необходимо установить дедлайн перехода всех сотрудников на работу в CRM, иначе есть риск, что компания потратит бюджет впустую.

CRM сложно интегрировать с другим ПО компании

CRM никогда не существует сама по себе. Чтобы собирать данные, она должна быть связана с телефонией, e-mail, таск-менеджерами и системой бухучета. Большинство комбинированных CRM можно легко связать с другими цифровыми инструментами, но бывают неприятные исключения.

Тогда бизнесу придется устанавливать и новую CRM, и новое ПО для остальных задач. Это дополнительная трата денег и времени. Еще один риск - не все сведения получится перенести. Компания рискует потерять важную информацию, например часть клиентской базы.

В CRM-системе должны быть встроенные интеграции с другими инструментами. Разработчик обязан дать возможность подключения дополнительных виджетов или приложений.

Битрикс24 - продукт, который все время развивается. Поэтому встроенный маркетплейс с дополнительными бизнес-приложениями постоянно растет © Битрикс24

На что смотреть при выборе CRM для компании

Компании нужно понять, какой инструмент подходит для решения задач бизнеса и проследить, чтобы его установка укладывалась в бюджет. Есть несколько способов оптимизировать расходы. Разберемся вместе, какие есть критерии выбора CRM.

Стоимость лицензии

Есть два варианта лицензий. Общая на всю компанию и индивидуальная на каждого отдельного пользователя. В первом случае неважно, сколько человек будут подключаться к системе, - 10 или 1000. Во втором - компания платит за каждого сотрудника.

Корпорации с большим количеством сотрудников выгоднее приобрести общую лицензию. Представителям малого и среднего бизнеса придется выбрать оптимальный вариант.

Обязательно посчитайте всех сотрудников, которые в перспективе могут пользоваться инструментом. Не стоит ориентироваться только на отдел продаж. CRM будет полезна в работе и маркетингу, и клиентскому сервису, и бухгалтерии.

Стоимость самостоятельного внедрения

Внедрение CRM может стоить дороже покупки лицензии в 3-10 раз. Чтобы сэкономить, предприниматель часто делегирует настройку CRM штатному веб-аналитику или разработчику. Это ошибка: так процесс займет месяцы, а платить все равно придется - временем своих сотрудников.

Начнем с того, что у штатного разработчика может не остаться времени на свои текущие задачи. В результате пострадают бизнес-процессы. Например, пока веб-аналитик настраивает CRM, может случиться технический сбой на сайте компании. Данные о посетителях и их заявках через чат-бот перестанут собираться. Сотрудник вовремя не отследит и не исправит проблему, а часть данных пропадет.

Кроме того, в процесс внедрения будут вовлечены и другие менеджеры. Например, системные администраторы, маркетологи и сейлзы. Нужно посчитать загрузку всей команды через почасовой объем их зарплаты. Это поможет оценить реальную стоимость внедрения CRM своими руками.

В Битрикс24 есть бесплатный тариф с неограниченным количеством пользователей. А также тарифы, которые позволяют подобрать оптимальное решение для компании любого масштаба © Битрикс24

Возможность привлечь интеграторов

Чтобы не отвлекать сотрудников компании от их основных задач, можно привлечь интеграторов. Это специалисты, которые настраивают CRM.

В чем плюсы? Во-первых, можно сразу оговорить цену внедрения и запланировать расходы. Во-вторых, у профессионального интегратора большой опыт. Он много раз устанавливал CRM.

Перед выбором системы нужно изучить ее востребованность у интеграторов. Можно сравнить цены на услуги и выбрать тех, кто впишется в бюджет. У разработчиков CRM есть свои партнерские сети. Информацию о них можно найти на официальных сайтах вендоров.

Например, у Битрикс24 есть большая сеть интеграторов в России, Беларуси и Казахстане. Выбрать партнера и связаться с ним можно через специальный портал на официальном сайте Битрикс24.

Доступные интеграции

Перед выбором CRM нужно оценить возможности интеграции системы с другими инструментами, например онлайн-банкингом, учетными программами, почтой и телефонией. Бывает, что у CRM нет нужных интеграций, а бывает, что они есть, но платные.

Чтобы сократить расходы, проведите сравнение CRM и выберите такую, в которой не нужно оплачивать каждую интеграцию отдельно. Например, у Битрикс24 есть внутренний маркетплейс с каталогом решений для разных задач. Все они доступны по подписке.

В маркетплейсе Битрикс24 можно выбрать нужные модули. Например, подключить телефонию, рассылку СМС, аналитику и ЭДО © Битрикс24

Основные возможности Битрикс24 можно протестировать бесплатно, а в случае необходимости - добавить к ним другие, подключив один из тарифов. Попробуйте прямо сейчас.

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