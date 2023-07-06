Памфилова направила приветствие участникам Межрегионального клуба молодых избирателей

Председатель ЦИК РФ отметила, что встречи и дискуссии в рамках форума позволят всем участникам получить новые знания, интересный и полезный опыт

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Создание Межрегионального клуба молодых избирателей для открытого диалога молодежи и организаторов выборов дает дополнительный шанс для самореализации молодых людей как активных и ответственных граждан. Об этом говорится в приветствии главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой.

Создание клуба посвящено 30-летию избирательной системы России, Году педагога и наставника и пройдет 6 июля в рамках подготовки к единому дню голосования.

"Совершенно закономерно, что это знаковое событие [создание Межрегионального клуба молодых избирателей] происходит в Нижнем Новгороде - молодежной столице России! И очень важно, что деятельность клубов молодых избирателей и молодежных избирательных комиссий направлена на общие цели: формирование ответственного гражданина и развитие правовых знаний молодых и будущих избирателей", - говорится в приветственном слове Памфиловой, которое приводит пресс-служба Российского фонда свободных выборов, соучредителем которого является ЦИК РФ.

"В Год педагога и наставника и год 30-летия современной избирательной системы создание такой площадки для открытого диалога молодых избирателей и организаторов выборов дает дополнительный шанс для самореализации молодых людей как активных и ответственных граждан", - считает Памфилова.

Председатель ЦИК РФ добавила, что встречи и дискуссии в рамках форума позволят всем участникам получить новые знания, интересный и полезный опыт, а также найти новых друзей, опытных наставников и единомышленников. "Это особенно важно, потому что именно вам в ближайшем будущем предстоит быть в центре событий, определяющих судьбу нашей страны. Приближается единый день голосования и не за горами старт президентских выборов, на которых в том числе и от вашего выбора будет зависеть путь развития России", - добавила она.

Межрегиональный клуб объединит множество региональных клубов молодых избирателей и задействует возможности молодежных избиркомов. Концепцию клуба представят молодые эксперты из Нижегородской, Ленинградской, Московской, Тамбовской, Тверской и Томской областей, Республики Северная Осетия, Чувашской Республики, Алтайского края и Санкт-Петербурга. Организатором мероприятия является Российский фонд свободных выборов.