6 июля, 09:29

ЦППК раздаст пассажирам питьевую воду 6 июля из-за жары

По прогнозам синоптиков, в Москве воздух может прогреться до плюс 31 градуса

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут предлагать пассажирам питьевую воду 6 июля в вечерний час пик. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организации.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве воздух может прогреться до плюс 31 градуса.

"Взять воду [бесплатно] можно на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожной, Лобня, Тушинской, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородской", - значится в сообщении. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация