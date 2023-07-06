ЦППК раздаст пассажирам питьевую воду 6 июля из-за жары

По прогнозам синоптиков, в Москве воздух может прогреться до плюс 31 градуса

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут предлагать пассажирам питьевую воду 6 июля в вечерний час пик. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организации.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве воздух может прогреться до плюс 31 градуса.

"Взять воду [бесплатно] можно на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожной, Лобня, Тушинской, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородской", - значится в сообщении.