В Челябинской области закрыли федеральные трассы для грузовиков из-за жары

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится 33-градусная жара и пройдут грозы

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Временное ограничение для движения грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, ввели на участках федеральных автодорог в Челябинской области из-за 33-градусной жары, следует из материалов, опубликованных в четверг отделением пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции.

"C 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) 6 июля вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на ряде участков автомобильных дорог", - сказано в сообщении.

Уточняется, что запрет действует с 16-го по 146-й км федеральной трассы А-310, с 12-го по 465-й км трассы Р-254, с 0-го по 91-й км автодороги "Подъезд к Тюмени", со 125-го по 356-й км трассы Р-354, с 1 548-го по 1 871-й км трассы М-5 и на участке с 11-го по 130-й км дороги "Подъезд к Екатеринбургу".

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в южных районах Челябинской области в четверг и пятницу установится 33-градусная жара и пройдут грозы.