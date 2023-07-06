Голикова приняла участие в акции "Спасибо учителю"

Вице-премьер РФ поблагодарила своих педагогов начальных и старших классов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг приняла участие в акции "Спасибо учителю" и поблагодарила своих педагогов начальных и старших классов, передает корреспондент ТАСС.

"Лучшие традиции, которые зарождаются в маленьком ребенке, его отношение к жизни, конечно, во многом определяется тем, что вкладывает в ребенка учитель. Я бесконечно благодарна своей первой учительнице Нине Георгиевне Илларионовой, которая учила меня с 1 по 3 класс, прививая первые лучшие знания. Это самые запоминающиеся годы", - сказала она в ходе общения с журналистами в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

Голикова также вспомнила своего классного руководителя в старших классах, учителя химии Галину Ивановну Серебренникову. "Запоминаются, как правило, те учителя, которые на протяжении всего периода твоей учебы были с тобой, которые не менялись. <...> Конечно, я не могу перечислить все фамилии, но главное, что это люди, которые отдают себя, наверное, самому главному - воспитанию и обучению подрастающего поколения", - добавила вице-премьер.

Акция "Спасибо учителю" стартовала 25 мая. Чтобы принять в ней участие, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю. Кроме того, как ранее сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в рамках акции запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.

Указом президента РФ 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.