Трутнев заявил, что патриотические организации в вузах ДФО должны объединять 90% учащихся

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе добавил, что ректоры и педагоги должны поддерживать патриотические настроения молодежи

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Патриотические организации в вузах Дальнего Востока сейчас объединяют 11% студентов. Этот показатель должен вырасти до 90%, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сегодня в 96% высших учебных заведений Дальнего Востока существуют студенческие патриотические объединения. Пока количество ребят, которые в них объединились - 11%. <…> Для начала это нормально, но задача наша - чтобы из этих 11% было 90%. 100%, наверное, не надо и не получится, а вот 90% - реально", - сказал полпред.

Он добавил, что ректоры и педагоги должны поддерживать патриотические настроения молодежи. "Они должны быть рядом, должны своим примером показывать, что патриотизм - это правильно", - добавил Трутнев.

Кроме того, вице-премьер отметил, что студенты имеют отсрочку от армии, а значит, в это время за них в зоне специальной военной операции сражаются другие люди, которым необходимо помогать.