Хинштейн заявил об отсутствии планов создавать закрытый от внешнего мира Рунет

При этом устойчивость российского интернета - приоритет государства, отметил глава комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Устойчивость российского интернета - приоритет государства, но у РФ нет планов строить закрытый от внешнего мира Рунет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале в четверг.

"Планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет", - подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что страна "не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика". "Но нам нужно быть готовым к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи", - отметил Хинштейн.