В Москве открыли три поликлиники после капремонта

В общей сложности в них получают медицинскую помощь почти 47 тыс. детей и взрослых

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Три поликлиники открыли на северо-востоке и западе Москвы после окончания работ по капитальному ремонту. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На северо-востоке и западе столицы открыты три поликлиники после капитального ремонта: филиал №1 детской городской поликлиники №130 в районе Крылатское; филиал №2 городской поликлиники №12 в Останкинском районе; детско-взрослая поликлиника в поселке Рублёво, в которую входят филиал №1 взрослой поликлиники №195 и педиатрическое отделение детской поликлиники №130", - написал Собянин.

По его словам, в общей сложности в них получают медицинскую помощь почти 47 тыс. детей и взрослых. Поликлиники работают по новому московскому стандарту. Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медперсонала, удобные для маломобильных горожан.

Прием ведут врачи самых востребованных специальностей. Новая техника помогла расширить диагностические возможности поликлиник, повысить качество и доступность медпомощи, добавил мэр.

"Комфортнее и удобнее стали и прилегающие территории. Появились места для отдыха, у детских поликлиник - игровые зоны. Заменили ограждения, обустроили удобные дорожки, смонтировали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками", - подчеркнул Собянин.