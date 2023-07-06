В Псковской области 10 многодетных семей получили новые автомобили

В 2023 году на конкурс было подано около 40 заявок из разных районов региона

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Церемония вручения автомобилей многодетным семьям Псковской области состоялась в четверг в Пскове, транспорт получили 10 семей - победителей соответствующего регионального конкурса. В церемонии вручения приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня по итогам нашего ежегодного конкурса мы вручаем автомобили газель "Next" нашим многодетным семьям. Хочу вас всех поздравить с победой, поблагодарить за вашу активность, за то, что вы такие дружные и хочу поблагодарить наших партнеров. В течение четырех лет уже 34 таких автомобиля наши многодетные семьи получили, вот сегодня еще 10 автомобилей будет вручено", - сказал Ведерников перед церемонией передачи ключей от автомобилей.

С получением автомобилей семьи поздравила Мария Львова-Белова. "Я сама мама десятерых детей, и совсем недавно у меня появилась возможность купить машину, в которую будет помещаться вся моя семья. И у меня не было возможности съездить с детьми куда-то на отдых. <..> У вас появляются новые возможности для ваших малышей. <...> Каждый участник, каждая семья, которая участвует, <...> в чем-то талантлива, <...> глядя на вас, я понимаю, что вы не просто многодетные, а что вы талантливо многодетные. Уверена, что с появлением этих машин у вас жизнь станет еще интереснее", - сказала омбудсмен, обращаясь к многодетным семьям.

В конкурсе Псковской области на получение автомобилей участвовали семьи, в которых воспитываются от пяти детей и больше, имеющих достижения в спорте и учебе. В этом году на конкурс было подано около 40 заявок из разных районов Псковской области. Среди семей, которые в этом году получили автомобили, три проживают в Пскове, остальные - на территории других муниципалитетов.

Тема поддержки семей с детьми для Псковской области имеет крайне важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует здесь с 1960 года. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.