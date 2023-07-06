В шламонакопителях Байкальского ЦБК сохраняется безопасный уровень вод в условиях паводка

Заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин при этом отметил, что на объект доставили две мобильных станции для откачки жидкости, а в готовности находятся четыре помповых насоса

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Уровень надшламовых вод в картах-накопителях отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) остается на безопасном уровне, несмотря на дождевой паводок в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Надшламовые воды - это загрязненная вода, которая содержится в картах-накопителях вместе с отходами комбината. В 2020 году во время сильных дождей возникала угроза переполнения карт и утечки отходов в озеро Байкал.

"На особом контроле сохранение гидротехнических сооружений, карт-накопителей БЦБК. Как рассказал заместитель председателя правительства Георгий Кузьмин, ни на одной из 14 карт-накопителей сейчас нет критического уровня воды. Доставлено две мобильных станции для откачки жидкости, также в готовности четыре помповых насоса, с помощью которых при необходимости будет проводиться регулировка уровня воды в картах-накопителях путем перекачки из одной в другую", - говорится в сообщении.

Как сообщала в марте ТАСС министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова, в 2020-2022 годах из накопителей откачали более 140 тыс. куб. м надшламовых вод, чтобы устранить угрозу утечки отходов.

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год. Комбинат был градообразующим предприятием города Байкальска, где сейчас проживают 12,5 тыс. человек. От комбината осталось порядка 6,5 млн тон жидких и твердых отходов, которые хранятся в шламонакопителях на берегу озера Байкал. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к ликвидации отходов.

В Иркутской области проходит дождевой паводок, повышены уровни воды в реках. В регионе введен режим повышенной готовности, в городе Байкальске - режим ЧС. В разных районах подтоплено более 50 участков, шесть домов. По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся 7-8 июля, а 9-11 июля в ряде районов области вновь ожидаются ливни.