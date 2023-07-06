В Видновском лесопарке Подмосковья начались работы по благоустройству

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что все проекты благоустройства территорий проходят этап обсуждения с местными жителями

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Благоустройство Видновского лесопарка началось в городском округе Ленинский. В рамках работ планируется установить беседки, информационные стенды, а также обустроить площадки для отдыха с детьми, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Благоустройство лесопарковых зон - особая задача, которую нам поставил губернатор. Благодаря программе "Парки в лесу" мы создаем в лесах комфортные территории для прогулок и занятий спортом в любое время года независимо от погоды. При этом вмешательство в природу должно быть минимальным: пешеходные и велодорожки мы создаем на месте протоптанных тропинок, устанавливаем скамьи и урны. Все проекты благоустройства территорий проходят этап обсуждения с местными жителями. По Видновскому лесопарку мы проводили такое мероприятие в феврале. Обсуждение прошло в формате предпроектного семинара. По его итогам была разработана концепция благоустройства с учетом мнений участников встречи", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что на территории лесопарка будет проведена санитарная очистка от валежника, сухостоя и больных деревьев. Предусмотрено обустройство прогулочных дорожек, оборудованных системами освещения и видеонаблюдения. Кроме того, со стороны проспекта Ленинского Комсомола планируется установить павильон проката, туалетный модуль, входная группа.

В материале также отмечается, что со стороны улицы Ольховая обустроят площадку для отдыха с детским игровым оборудованием. Помимо этого, в лесопарке появится место и для прогулок с домашними питомцами, а для сторонников здорового образа жизни установят площадку с тренажерами. Кроме того, на территории лесопарка будут установлены павильон кафе с площадкой для отдыха, павильон администрации, комната матери и ребенка. В части лесопарка, примыкающей к оврагу, появится настил с видовыми площадками, беседками и скамьями. По всему лесопарку будут установлены скамьи, урны, навигационные и информационные стенды, велопарковки.