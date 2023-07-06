На ВДНХ в Москве 8 июля отметят день семьи, любви и верности

В рамках праздника пройдут тематические экскурсии, конноспортивные соревнования и выступления всадников, а также мюзикл по мотивам произведений А.С. Пушкина

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Праздничную программу подготовили для москвичей и гостей столицы на ВДНХ в Москве в День семьи, любви и верности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба выставки.

"8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В рамках праздника Главная выставка страны подготовила насыщенную программу для гостей. Здесь можно стать участниками тематических экскурсий, увидеть увлекательные конноспортивные соревнования и выступления всадников, а также увидеть увлекательный мюзикл по мотивам произведений А. С. Пушкина", - говорится в сообщении.

Так, в субботу в центре "Космонавтика и авиация" можно стать участником экскурсии "Любовь во Вселенной", в рамках которой гостям расскажут о космонавтах, сочетавшихся узами брака, первой свадьбе в космосе, а также об истории павильона №34 "Космос".

Кроме того, в Музее славянской письменности "Слово" пройдет тематическая экскурсия "И жили они долго и счастливо". Экскурсовод расскажет гостям о том, как менялось отношение к семье и браку от "Домостроя" до наших дней, узнают, как возникла легенда о Петре и Февронии. Посетители также смогут почитать любовные послания из Древнего Новгорода.

Также на большом Выводном круге состоится торжественное открытие тематической программы с выступлениями всадников, которое продолжится пони-эстафетой в 14:40. Участники эстафеты должны будут перевезти на пони кубики и флаги с одного конца маршрута на другой, преодолеть дистанцию, держась за веревку парами, передвигаться прыжками, разместившись вчетвером в большом мешке, но уже без пони. Завершится праздничная программа выступлением команды всадников Кремлевской школы верховой езды, которое стартует в 16:20 на большом Выводном круге.

Подробная афиша мероприятий представлена на сайте ВДНХ.