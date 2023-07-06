УПЦ сообщила о фактах избиения прихожан в Киево-Печерской лавре

Как сообщили в юридическом отделе Украинской православной церкви, готовится обращение в правоохранительные органы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Случаи избиения прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) зафиксированы на территории Киево-Печерской лавры, в этой связи готовится обращение в правоохранительные органы. Об этом сообщил юридический отдел УПЦ.

"Есть факты избиения людей, пытавшихся не допустить захвата святыни, - приводится комментарий юридического отдела на сайте УПЦ. - По поводу нарушений прав граждан и совершения ряда преступлений будут поданы уведомления о преступлениях в правоохранительные органы".

В УПЦ подчеркнули, что прихожанам вопреки их конституционным правам ограничили доступ к церковным сооружениям. Они множество раз звонили в полицию, однако им отвечали, что "на месте находятся сотрудники полиции", и больше никак не реагировали. Когда прихожане вызвали следственно-оперативную группу, она долгое время не приезжала на вызов.

Юридический отдел указал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" без решения суда сломали замки и повредили двери 70-го корпуса, где находится резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Также комиссия, сломав двери, опечатала 69-й и 71-й корпуса. "Заповедник самоуправно, без соответствующего решения суда ограничил доступ монастырю к трем корпусам Киево-Печерской лавры", - подытожили в УПЦ.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах церкви, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускали к ним. Силовики были вооружены автоматами, производились задержания прихожан. На дверях корпусов срезали замки. При этом руководство заповедника перенесло на два часа позже вход для посетителей якобы из-за технических проблем. Прихожане в ожидании собирались у входа и читали молитвы, тогда полиция вызвала подкрепление. Священнослужители УПЦ были вынуждены причащать прихожан через решетку забора.