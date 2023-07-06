AP: в США обнаружили опасные для здоровья химикаты в питьевой воде

Речь идет о перфторалкильных и полифторалкильных веществах, которые могут провоцировать рак и другие заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Около половины кранов для питьевой воды в США содержат "вечные химикаты", которые могут провоцировать рак и другие заболевания. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на исследование, проведенное Геологической службой США.

Речь идет о перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS), за которыми закрепилось прозвище "вечных химических загрязнителей" за их устойчивость к разложению. По информации агентства, эти химикаты в разной степени загрязняют питьевую воду как в общественных системах, так и в частных источниках водоснабжения. Исследование является первой попыткой обнаружить "вечные химикаты" в питьевой воде, которые, как было выявлено ранее, могут также содержаться в упаковках продуктов питания, сковородках с антипригарным покрытием и других потребительских товарах.

Как отмечает Associated Press, в отчете не содержится никаких "практических рекомендаций" по поводу результатов исследования. "[Полученная в ходе исследования информация] может быть использована для <...> рассмотрения решения о том, стоит ли сдать свою питьевую воду на анализ", - приводит агентство слова Келли Смоллинга, ведущего автора исследования.

Ранее сообщалось, что на территории США могут находиться более 57 тыс. мест загрязнения веществами PFAS, в том числе на промышленных и военных объектах, в очистных сооружениях, на территории крупных аэропортов. Эти химикаты трудно обнаружить, что стало серьезной проблемой для окружающей среды. С 2015 года промышленность США прекратила использование PFAS, за их применение предусмотрены штрафы.