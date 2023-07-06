В Белгородской области установили ежемесячную выплату 15 тыс. рублей на детей с целиакией

Целиакия - заболевание, вызванное непереносимостью глютена - белка, который содержится в некоторых злаках

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Семьи с детьми, страдающими целиакией (непереносимостью глютена) в Белгородской области будут получать ежемесячную выплату в размере 15 тыс. рублей, соответствующее решение приняли на заседании депутаты областной думы.

"15 тыс. рублей в месяц будет получать один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно проживающий с больным целиакией ребенком. В Белгородской области это редкое наследственное заболевание сейчас зарегистрировано у 26 детей", - сообщили в пресс-службе регионального парламента. Законопроект был поддержан депутатами единогласно.

Целиакия - заболевание, вызванное непереносимостью глютена - белка, который содержится в некоторых злаках: в пшенице, рже и в ячменном зерне. Любая пища, в которой содержится глютен, провоцирует реакции со стороны кишечника с развитием воспалительного процесса, повреждения стенок, что нарушает всасывание питательных компонентов.

Анализ показал, что стоимость продуктов низкобелкового питания в месяц на одного ребенка составляет 15 тыс. рублей, именно такую сумму будут ежемесячно начислять одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно проживающему с больным целиакией ребенком в возрасте до 18 лет. "Это позволит материально поддержать семьи детей, имеющих такие особенности и нуждающихся в дорогостоящем специальном лечебном питании", цитирует пресс-служба министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елену Батанову.

В пресс-службе уточнили, что после вступления закона в силу родители детей, страдающих целиакией, получат выплату за период с 1 января 2023 года.