В Сочи ожидаются сильные ливни

На берегах Черного моря может выпасть несколько месячных норм осадков

ТАСС, 6 июля. Сильные ливни ожидаются в Сочи и на Черноморском побережье юга России в ближайшие выходные. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"Вихрь из Атлантики <…> уже завтра начнет вытеснять антициклон на юго-восток, и к концу недели полностью захватит власть в Европейской России. На юге случится настоящий шторм. В Сочи циклон придет в выходные, и курортный сезон снова встанет на паузу: температура воздуха понизится до 22-25 градусов, пройдут очень мощные дожди", - говорится в публикации.

Отмечается, что на берегах Черного моря может выпасть несколько месячных норм осадков.

Курортный сезон на Кубани, испорченный в начале лета из-за постоянных дождей, сейчас в разгаре. В Сочи последние три дня показания термометров стабильно держались в районе отметки 30 градусов, в Краснодаре в среду было 37 градусов. К июлю морская вода прогрелась и стала комфортной для купания.