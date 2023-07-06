В Белгородской области закон "О тишине" будет действовать на час дольше

Время действия ограничений будет начинаться в 21:00

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Белгородской областной думы в четверг утвердили поправки в закон "О тишине", согласно которым время действия ограничений будет начинаться на один час раньше - в 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Белгородской области усилен закон "о тишине". Теперь строительные и ремонтные работы внутри многоквартирных домов запрещены с 21:00, то есть, на час раньше, чем было до этого. Такое решение принято на 33-м заседании областной думы", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе необходимо было соблюдать тишину в будни с 22:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни установлен дополнительный запрет - с 12:00 до 14:00.

За нарушение закона "О тишине" может грозить штраф: гражданам - от 4 до 5 тыс. рублей, должностным лицам - от 15 до 20 тыс. рублей, юридическим лицам - от 80 до 100 тыс. рублей.