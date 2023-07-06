6 июля, 11:05,
обновлено 6 июля, 11:33

Собянин: в Москве открыли второй электробусный парк

Новый парк "Митино" позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новый электробусный парк начал работу в столичном районе Митино. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"С праздником, с Днем московского транспорта. К празднику приурочили открытие нового и второго электродепо в Москве, - такого специализированного, масштабного парка, который будет обслуживать электробусы", - сказал мэр водителям в ходе посещения нового парка.

Он уточнил, что новый электробусный парк "Митино" позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года. "Весь северо-запад будет обеспечен [электробусами]", - резюмировал Собянин.

Как доложил мэру его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в парке будут работать порядка 500 водителей. Также в парке электробусов "Митино" планируется регулярно проводить экскурсии для местных жителей. "С учетом того, что у нас социальный пакет и заработная плата достаточно высокого уровня, мы рассчитываем на то, что и местные жители, когда придут, посмотрят [на парк, могут заинтересоваться работой здесь]", - сказал он.

Водители отметили, что парк для них очень удобен, помимо прочего здесь есть комнаты отдыха, столовая, спортзал, а территория "депо" комфортна для заезда и выезда. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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