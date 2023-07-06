В курганской деревне ввели карантин из-за бешенства животных

В регионе также продолжаются мероприятия по недопущению распространения бешенства в деревне Подборная

ТАСС, 6 июля. Карантин введен в деревне Патраки Притобольного округа Курганской области из-за выявления очага бешенства животных - заболевание обнаружили у крупного рогатого скота. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

"В Курганской области в июле 2023 года установлен диагноз бешенства животных у головы крупного рогатого скота в деревне Патраки Притобольного округа. <…> По распоряжению правительства области в населенном пункте, где обнаружено инфицированное бешенством животное, установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе также продолжаются мероприятия по недопущению распространения бешенства в деревне Подборная Белозерского округа и на территории рабочего поселка Мишкино, где были обнаружены погибшие лисенок и собака.