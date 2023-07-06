Собянин сообщил, что электробусы заменят две трети парка Мосгортранса за пять лет

Мэр Москвы отметил, что у города уже 1,1 тыс. электробусов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Электробусы составят две трети подвижного состава ГУП "Мосгортранс" в 2028 году. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас уже 1,1 тыс. электробусов, в ближайшие 1,5 года еще добавим и будет уже 2,2-2,4 тыс. машин. Удвоим количество. Мы планируем, чтобы за 5 лет в Мосгортрансе две трети подвижного состава были электробусы. <…> Надеюсь, что вам удобно и комфортно работать на электрических машинах", - сказал Собянин водителям в ходе посещения нового электробусного парка "Митино".

Водители в свою очередь отметили, что новый электрический транспорт очень комфортен в работе, и с каждой серией электробусы "все более совершенны".

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, ГУП "Мосгортранс" эксплуатирует свыше 1,1 тыс. электробусов, которые обслуживают 79 маршрутов наземного общественного транспорта. В планах на 2023-2024 годы - поставка 1,2 тыс. новых электробусов, часть из которых уже эксплуатируется на маршрутах города.

"У новых электробусов, поступающих по контракту 2023 года, запас хода после подзарядки увеличен до 80 км. Для комфорта пассажиров в салоне установлено адаптивное освещение, которое меняет цветовую гамму с холодной на теплую в зависимости от времени суток. Также установлен электрический отопитель, использование которого позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне и, одновременно, свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду. Увеличенный передний указатель маршрута лучше виден издалека", - добавить в мэрии.

Всего в Москве установлено более 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. В планах на 2023 год - установка еще 200 зарядных станций, заключили в пресс-службе.