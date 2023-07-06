В метро Петербурга запустили вагон о Нижегородской области с дизайном Артемия Лебедева

Прокатиться в вагоне можно будет до января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Метрополитен Петербурга запустил на второй линии необычный поезд, рассказывающий о шести городах Нижегородской области, над его дизайном работала студия Артемия Лебедева, прокатиться в вагоне можно будет до января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В петербургском метро появился поезд, посвященный Нижегородской области. Оформление состава разработала студия дизайна Артемия Лебедева. В основе концепции - шесть ключевых точек притяжения Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас. Поезд будет работать на Линии 2 до января 2024 года.

В пресс-службе добавили, что в каждом вагоне размещен QR-код, отсканировав который, во время пути жители и гости Северной столицы смогут перейти на сайт, где можно будет познакомиться с историей одного из городов региона.

Запуск в петербургском метро тематического поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" - одно из направлений сотрудничества между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом по развитию туристического маршрута "Три столицы: от рассвета до заката", предлагающего новые возможности для путешествий по стране. В перспективе - запуск в нижегородском метро брендированного поезда, посвященного Санкт-Петербургу.

Помимо совместных проектов в сферах культуры и туризма, Петербург и Нижегородская область сотрудничают в сфере судостроения и судоремонта, автомобилестроения, взаимодействуют в направлении развития портовой инфраструктуры, дорожного строительства, автопроизводства.