Из России не будут выпускать машины иностранных государств со штрафами за нарушение ПДД

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, водителей машин с иностранными номерами затруднительно привлекать к ответственности в РФ по системам фотовидеофиксации

МОСКВА 6 июля. /ТАСС/. Зарегистрированные в иностранных государствах автомобили, получившие в РФ штрафы за нарушение правил дорожного движения, не будут выпускать из России. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке", - сказал он на пресс-конференциии.

Черников уточнил, что законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении. "Это аналог фактически сегодняшней существующей системы перевозки грузов иностранными государствами, если есть определенные нарушения, то грузовые транспортные средства задерживаются", - отметил он. Это будет распространено на частные транспортные средства, в том числе легковые.

Глава ГИБДД подчеркнул, что "почему-то наши гости, которые приезжают на транспортных средствах, зарегистрированных в другом государстве, себя ведут безнаказанно и вольно". По его словам, водителей машин с иностранными номерами затруднительно привлекать к ответственности в РФ по системам фотовидеофиксации.