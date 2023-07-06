МЧС распространило предупреждение о ливне, грозе и граде до конца суток 7 июля в Москве

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сильный дождь, гроза, ливень и град ожидаются в Москве до конца пятницы. Соответствующее предупреждение распространило в четверг ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток в период с 01:00 мск и до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, а также гроза, ливень, град. При грозе [прогнозируется] шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в предупреждении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями столичный главк МЧС рекомендует автомобилистам снижать скорость и избегать резких маневров на дороге, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.