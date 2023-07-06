6 июля, 11:34

МЧС распространило предупреждение о ливне, грозе и граде до конца суток 7 июля в Москве

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сильный дождь, гроза, ливень и град ожидаются в Москве до конца пятницы. Соответствующее предупреждение распространило в четверг ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток в период с 01:00 мск и до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, а также гроза, ливень, град. При грозе [прогнозируется] шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в предупреждении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями столичный главк МЧС рекомендует автомобилистам снижать скорость и избегать резких маневров на дороге, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация