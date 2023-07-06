Путин назвал Ставрополье "шикарным регионом", но призвал делать его удобнее для людей

Президент подчеркнул важность решения вопросов образования и медицины, ведь "из этого складывается жизнь людей"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым отметил, что это "шикарный регион", но его нужно сделать привлекательнее для людей.

Президент подчеркнул важность решения вопросов образования и медицины, ведь "из этого складывается жизнь людей". "Надо сделать так, чтобы регион был привлекательный. Он же такой шикарный, красивый регион", - сказал он. Президент также отметил, что в регионе "аварийного жилья меньше, чем в среднем по стране". "И природа хорошая, и тепло, и показатели роста экономики хорошие по основным направлениям", - добавил он.

"Но беспокоит сокращение численности основного населения", - обозначил проблему глава государства. Отвечая ему, Владимиров объяснил это пандемией и снижением рождаемости.

Путин же призвал обратить внимание и на несколько других вопросов. В их числе, по словам президента, количество врачей скорой помощи. "Меньше, чем в среднем по стране. Это вопрос, который требует уже вашего внимания", - обратился он к главе региона.

Путин отметил и еще оно направление - строительство и реновация школ. "Надо, конечно, на это обратить внимание - чего вы там запускаете? 63% [школ находятся] в неудовлетворительном состоянии. Запускать нельзя", - подчеркнул он. Владимиров ответил, что к 2026 году на Ставрополье планируют отремонтировать 131 школу. Также он доложил, что "есть проблема из-за невыполнения капитальных вложений". Губернатор признался, что вице-премьер Марат Хуснуллин уже "ругает" край за это. "Критикует", - поправил Путин собеседника. "Ругает. Уже не критикует, к сожалению", - уточнил глава региона.