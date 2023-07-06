Эксперт заявил, что статья УК не останавливает водителей от повторного пьянства за рулем

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников отметил, что за пять месяцев текущего года в России выявлено более 214 тыс. водителей, находящихся в состоянии опьянения, и тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Статья Уголовного кодекса РФ о повторном вождении в нетрезвом виде не останавливает водителей от того, чтобы сесть за руль пьяными, заявил в четверг глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Из большого количества выявленных нарушений при управлении [транспортными средствами] в состоянии опьянения больше 15% совершено людьми, которые в течение года уже были привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость - прим. ТАСС). То есть даже уголовная статья, к сожалению, не останавливает участников дорожного движения от того, чтобы сесть за руль в пьяном виде", - сказал он.

Черников отметил, что за пять месяцев текущего года в России выявлено более 214 тыс. водителей, находящихся в состоянии опьянения, и тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования.

Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет (ст. 264.1 УК РФ).