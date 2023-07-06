В Сочи загрузка отелей и гостиниц превысила 85%

Пресс-служба администрации города отметила, что они планируют побить свой же рекорд и принять более 7,2 млн гостей

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Загрузка отелей и гостиниц в Сочи уже превысила 85%. В горном кластере города-курорта занято 74% номерного фонда, сообщила в четверг пресс-служба администрации Сочи.

"Сегодня в Сочи средняя загрузка средств размещения уже превысила 85%, <...> даже в горном кластере сейчас занято 74% номерного фонда. Город уже принял своего трехмиллионного туриста, и это не предел. Планируем в этом году побить свой же рекорд и принять в целом более 7,2 млн гостей. Курорт может обеспечить всем туристам комфортный отдых, высокий уровень сервиса и полную безопасность", - цитирует пресс-служба замглавы Сочи Олега Бурлева.

В минувшем году на это время загрузка отелей и гостиниц в Сочи составляла 80%, уточнили ТАСС в пресс-службе администрации.

Рост турпотока в Сочи по железной дороге за июнь по сравнению с прошлым годом превысил 40%. Только за прошедшую неделю в город-курорт поездом прибыли почти 233 тыс. человек, авиатранспортом воспользовались порядка 208 тыс. пассажиров и 57,5 тыс. прибыли через автомобильный пункт пропуска "Магри". В общей сложности рост турпотока по всем видам транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года превысил 20%.

В новость внесена правка (15:45 мск) - передается с исправлением данных о загрузке отелей по тексту в связи с изменением пресс-службой информации, верно - 85%.