Началась вторая волна приема заявлений в первый класс через "Госуслуги"

На этом этапе подать заявления смогут те, кто хочет выбрать для ребенка школу, которая не закреплена за адресом проживания

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Прием заявлений второй волны в первый класс на портале "Госуслуги" продлится с 6 июля по 5 сентября текущего года. На этом этапе подать заявления смогут те, кто хочет выбрать для ребенка школу, которая не закреплена за адресом проживания, сообщает Минцифры РФ.

"С 6 июля по 5 сентября 2023 года на "Госуслугах" снова принимаются заявления в первый класс - теперь от тех, кто хочет выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.

В министерстве напомнили, что для подачи заявления нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и название выбранной школы. "Записаться можно, пока в школе есть свободные места. Сервис по записи через "Госуслуги" работает в 82 регионах", - добавили в министерстве.

"Каждый регион и школа сами устанавливают время начала приема заявлений: одни стартовали сегодня в полночь, другие - утром, несколько школ откроют запись только после 8 вечера. Срок начала онлайн-приема можно уточнить в выбранной школе", - рассказали в Минцифры.

В министерстве также напомнили, что после подачи заявления необходимо дождаться решения о зачислении, которое принимается за 5 рабочих дней, а когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на "Госуслугах". Вместе с тем подать заявление можно на региональном портале "Госуслуг", отправить "Почтой России" и лично при посещении школы. "Если подать заявление в одну школу разными способами, то рассмотрят только первое, а по остальным будет отказано из-за дублей", - заключили в министерстве.