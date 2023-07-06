Количество заявок на премию "Молодой промышленник года" выросло в 2023 году в 1,5 раза

На участие в премии подали 600 заявок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. 600 заявок на участие во второй всероссийской премии "Молодой промышленник года", которая пройдет 11 июля в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", подали в 2023 году. Это в 1,5 раза больше, чем было подано в прошлом году, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Иван Куликов.

"В прошлом году их было 400, в этом году - 600 заявок. <…> Безусловно, хотелось бы отметить регионы-лидеры, которые сегодня подали наибольшее количество [заявок]. Это Московская область - 36 заявок, Башкортостан - 14 заявок, Москва и Татарстан подали по 9 заявок", - сказал он.

В 2023 году премия будет вручаться во второй раз, в этом году в конкурсе также приняли участие специалисты из новых регионов РФ. "Промышленный потенциал новых регионов колоссальный. Безусловно, компетенции, которые были наработаны ранее, они сегодня применяют в интересах кооперации с нашими промышленными предприятиями", - добавил директор департамента.

Премия "Молодой промышленник года" учреждена межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников" и проводится при поддержке Минпромторга РФ. По словам Куликова, в ней участвуют специалисты, желающие заявить о себе на федеральном уровне, получить коммуникации с ведущими промышленными предприятиями России. Десять лучших промышленников и четырех обладателей наград в специальных номинациях назовут в Екатеринбурге на международной промышленной выставке "Иннопром" 11 июля.