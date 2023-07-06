В Рязанской области планируют раньше срока открыть движение по путепроводу

По словам главы региона Павла Малкова, с 7 июля движение организуют по временной схеме - только прямо, без возможности повернуть после съезда

ТАСС, 6 июля. В Рязанской области откроют движение по путепроводу через железную дорогу в Ряжске с опережением графика до осени. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

"Запускаем движение по Ряжскому путепроводу. Завтра по нему смогут проехать первые машины, проезд для всех бесплатный. Жители Ряжска долго ждали решения этой проблемы. Ранее писал, что откроем проезд осенью, но удалось сделать это раньше", - написал он.

Губернатор уточнил, что пока движение будет организовано по временной схеме - только прямо, без возможности повернуть после съезда. "Подходим комплексно. Привели в порядок сам путепровод, сейчас проектируем съезды к селу Петрово. Также отремонтируем два участка дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород на подъездах к путепроводу. Все работы завершим до конца осени", - добавил Малков.

Ранее сообщалось, что власти Рязанской области получили проблемный объект в собственность.

В 2018 году инвестиционная компания "Садовое кольцо" планировала построить в Ряжске платный путепровод через железную дорогу, сроком сдачи объекта значилось лето 2019 года. Объем инвестиций в проект составлял 300-330 млн рублей. Стройку заморозили из-за разногласий с компанией.