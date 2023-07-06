6 июля, 12:35

В Москве в парке "Остров мечты" пройдет пенная вечеринка в честь праздника 8 июля

Гостей праздника ждут семейные спортивные эстафеты на ловкость и скорость, увлекательные викторины и интерактивные игры в гигантские шахматы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Гости парка "Остров мечты" в Москве смогут принять в участие в пенной вечеринке и веселых играх, которые подготовили ко Дню семьи, любви и верности 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе парка в четверг.

"Для посетителей южного ландшафтного парка "Острова Мечты" 8 июля проведут большой семейный праздник с развлекательной программой ко Дню семьи, любви и верности. Все мероприятия бесплатны. <…> Завершится праздник в 18:00 настоящей пенной вечеринкой", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" 8 июля с 14:00 до 18:30 гостей праздника ждут семейные спортивные эстафеты на ловкость и скорость, увлекательные викторины и интерактивные игры в гигантские шахматы. С 14:30 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по моделированию фигур из воздушных шаров. Гостей праздника также ждут веселые игры и конкурсы от Дримчиков - новых персонажей парка развлечений.

В 17:00 для посетителей пройдет представление фокусника-иллюзиониста. Вход на мероприятие свободный.

"Остров Мечты" - это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Здесь расположен первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня. 

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