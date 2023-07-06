В ЮФО заявили, что больше половины укрытий в округе не готовы к приему людей

По словам полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, пока также сохраняются недостатки в системе экстренного оповещения населения

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Почти 54% защитных сооружений гражданской обороны в Южном федеральном округе (ЮФО) не готовы к приему людей. Об этом в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Краснодаре в четверг заявил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

"В ходе проверок почти 54% (или более 1,7 тыс.) защитных сооружений гражданской обороны признаны не готовыми к приему граждан. Зафиксированы факты недостаточного формирования для решения задач гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских запасов", - сказал Устинов.

По его словам, пока также сохраняются недостатки в системе экстренного оповещения населения.

Основной темой выездного совещания в четверг являются актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности на юге РФ. Участники обсуждают аспекты защиты населения в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций.