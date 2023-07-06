В РПЦ призвали активизировать усилия по выводу книг с ЛГБТ-пропагандой из публичного поля

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что требуется "и детальное правовое регулирование, и общественное небезразличие"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Большое количество книг, продвигающих повестку ЛГБТ и ориентированных на молодежную аудиторию, все еще доступно в России, несмотря на введенный запрет. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на активизацию усилий государства и общества по недопущению антисемейной пропаганды, заявил в четверг на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы недавно с коллегами проанализировали наше медиаполе и выяснили, что у нас, к сожалению, пока еще доступно огромное количество книг, касающихся ЛГБТ и ориентированных на молодежную аудиторию. Думаю, что тут ожидаются новые шаги, направленные на борьбу с этим вызовом, потому что антисемейная пропаганда будет продолжать искать бреши в нашем информационном поле, чтобы разрушать идентичность и сознание наших сограждан, прежде всего молодого поколения", - сказал Кипшидзе.

По его мнению, в этом случае требуется "и детальное правовое регулирование, и общественное небезразличие", потому что "без общественных организаций традиционного толка невозможно изменить нравственный климат в обществе". "Мы рассчитываем здесь на активность всех тех, кто готов предпринимать усилия", - отметил Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной празднованию в России 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Согласно поправкам, внесенным в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и другие документы, полностью запрещается такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.