В Воронцовском парке Москвы в День семьи приготовили мастер-классы и эстафеты

Гостей ждут игры, а также простая разминка, на которой можно будет потанцевать

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мастер-классы и эстафеты приготовили для детей и взрослых на День семьи, любви и верности в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. Об этом сообщает в четверг префектура Юго-Западного административного округа столицы.

"8 июля жителей будет ждать большая развлекательная программа, в ней могут поучаствовать и дети, и взрослые", - сказали в префектуре со ссылкой на парк. В частности, на площади у сцены гостей ждут игры и эстафеты, а также простая разминка, на которой можно будет потанцевать.

"На центральной поляне юных участников занятий научат вязать объемную бабочку, создавать мозаику из зерна и ромашку из бумаги, кроме того, здесь устроят профориентационные мастер-классы для детей старше пяти лет: "Управление роботом-вездеходом", "Схемотехника", "Программирование", "Робототехника" и "3D-моделирование", - отметили в префектуре.

Также о современных технологиях ребятам расскажут профессиональные педагоги.