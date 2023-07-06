6 июля, 12:42

Нечаев: продолжительность рабочей недели не стоит менять поправками в Трудовой кодекс

По словам лидера партии "Новые люди", бизнес может сам отрегулировать этот вопрос

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Продолжительность рабочей недели в России не стоит менять, внося поправки в Трудовой кодекс, так как бизнес может сам отрегулировать этот вопрос. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Действительно, рабочая неделя растет. <…> Не надо вносить никаких поправок в Трудовой кодекс. Надо поменьше лезть с регулированием, потому что предприниматели, руководители цехов, инженеры, бригадиры сами это отрегулируют. Если человек готов больше работать, ему по полуторной-двойной ставке будут больше платить. Это саморегулируемая история", - сказал парламентарий.

Ранее телеканал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщал, что фактическая продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордного показателя в 38,5 часа. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что большой дефицит инженерных кадров, а также кадров в обрабатывающей промышленности наблюдается в регионах России, и это могло привести к росту средней продолжительности рабочей недели.

Сейчас по Трудовому кодексу РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Теги:
РоссияНечаев, Алексей Геннадьевич
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