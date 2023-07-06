В Москве число пользователей системы оплаты проезда по биометрии превысило 320 тыс.

Такой способ оплаты проезда работает на всех станциях метро и МЦК, речном транспорте и железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Количество пользователей системы оплаты проезда в московском транспорте по биометрии превысило 320 тыс. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В системе оплаты проезда по биометрии зарегистрировано свыше 320 тыс. пользователей. Банковский уровень защиты сервиса исключает вмешательство со стороны. Всем рекомендую пользоваться, я сам был одним из первых, кто зарегистрировался в системе. Другие способы оплаты продолжают работать, а выбор всегда останется за пассажиром", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он уточнил, что оплата проезда по биометрии работает на всех станциях метро и МЦК, речном транспорте и железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". Скоро сервис будет работать в наземном городском транспорте и МЦД.

Как добывали в департаменте транспорта, всего по биометрии на московском транспорте было совершено 67 млн поездок. Наиболее часто сервисом пользуются пассажиры станций Московского метрополитена "Новокосино" Калининско-Солнцевской линии, "Комсомольская" Кольцевой линии и "Некрасовка" Некрасовской линии. Зарегистрироваться в системе можно с помощью мобильного приложения "Метро Москвы".