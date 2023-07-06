В МФЦ Подмосковья пройдут мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

В частности, в некоторых центрах пройдут мастер-классы по изготовлению аппликаций в виде ромашки - главного символа праздника

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Многофункциональные центры Московской области подготовили поздравительную программу для жителей региона в День семьи, любви и верности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства госуправления, IT и связи Подмосковья.

"8 июля отмечается главный семейный праздник - День семьи, любви и верности. МФЦ Подмосковья подготовили для жителей мероприятия, которые создадут теплую атмосферу. Принять в них участие смогут все желающие", - привели в тексте слова министра госуправления, IT и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

В министерстве рассказали, что мероприятия пройдут в МФЦ Власихи, Дубны, Люберец, Сергиева Посада и других муниципалитетов. Жителей будут угощать конфетами, а в некоторых центрах пройдут мастер-классы по изготовлению аппликаций в виде ромашки - главного символа праздника. В Протвине торжественно вручат удостоверения многодетных семей.