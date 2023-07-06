В Кирове заявили, что произведение музыканта Протасова не утверждали гимном города

Композитора осудили заочно по делу о распространении фейков про ВС РФ

ТАСС, 6 июля. Произведение заочно осужденного по делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ музыканта Прохора Протасова не было утверждено в качестве гимна Кирова, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации города.

"В соответствии со ст. 4 Устава города Кирова официальные символы города, в том числе и гимн, их описание и порядок использования утверждаются городской думой и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. На сегодняшний день решения Кировской городской думы об утверждении гимна города Кирова не принималось", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 2015 году проводился конкурс с открытым голосованием на гимн города, в котором победило произведение Протасова. Тем не менее в качестве официального гимна города оно утверждено не было, добавили в пресс-службе.

Первомайский районный суд Кирова в феврале заочно приговорил музыканта Прохора Протасова по делу о фейках к пяти годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по созданию и администрированию сайтов на три года. Тогда сообщалось, что он является автором гимна Кирова. Судебное разбирательство проходило в отсутствие подсудимого. 12 апреля Кировский областной суд отменил приговор, дело отправили на новое рассмотрение. В четверг стало известно, что в конце июня суд вновь приговорил Протасова к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уроженец Кирова Протасов - музыкант, композитор, дирижер, выпускник Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов. В настоящее время живет за границей.