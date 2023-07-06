Симбирская епархия выразила поддержку мусульманам после осквернения Корана в Ульяновске

По мнению епархии, видеозапись провокации порождает сомнение не только в религиозности, но и в адекватности человека, совершившего подобный поступок

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Симбирская епархия Русской православной церкви считает акт осквернения Корана в Ульяновске иностранцем кощунством и выражает поддержку мусульманам. Об этом говорится в сообщении, распространенном епархией.

"Выражаем свои слова поддержки мусульманам, для которых подобная акция является кощунственной и оскорбляющей их чувства. Надеемся, что данному поступку будет дана должная квалификация правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.

Епархия заявила, что православная церковь не приемлет любых действий и высказываний, направленных на оскорбление веры, поругание священных книг и религиозных символов традиционных религий России. "Видеозапись события, произошедшего на днях в Ульяновске, - глумления над священной книгой мусульман Кораном - нельзя воспринимать иначе, чем с горечью и возмущением", - говорится в сообщении.

По мнению епархии, видеозапись провокации в Ульяновске порождает сомнение не только в религиозности, но и в адекватности человека, совершившего подобный поступок. "Как можно понять по фотографиям, <...> он также заходил в кафедральный собор и другие православные храмы. Но он не был постоянным прихожанином какого-либо храма епархии, то есть не посещал храм регулярно, не участвовал в богослужебной и приходской жизни. Епархии достоверно не известно о его принадлежности к какой-либо христианской общине", - отмечается в тексте.