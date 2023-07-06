6 июля, 13:25

Симбирская епархия выразила поддержку мусульманам после осквернения Корана в Ульяновске

По мнению епархии, видеозапись провокации порождает сомнение не только в религиозности, но и в адекватности человека, совершившего подобный поступок

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Симбирская епархия Русской православной церкви считает акт осквернения Корана в Ульяновске иностранцем кощунством и выражает поддержку мусульманам. Об этом говорится в сообщении, распространенном епархией.

Читайте также
В Ульяновске полиция установила личность подозреваемого в осквернении Корана иностранцаВ Ульяновске возбудили дело об оскорблении чувств верующих после осквернения КоранаВ Ульяновской области задержали иностранца за осквернение Корана

"Выражаем свои слова поддержки мусульманам, для которых подобная акция является кощунственной и оскорбляющей их чувства. Надеемся, что данному поступку будет дана должная квалификация правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.

Епархия заявила, что православная церковь не приемлет любых действий и высказываний, направленных на оскорбление веры, поругание священных книг и религиозных символов традиционных религий России. "Видеозапись события, произошедшего на днях в Ульяновске, - глумления над священной книгой мусульман Кораном - нельзя воспринимать иначе, чем с горечью и возмущением", - говорится в сообщении.

По мнению епархии, видеозапись провокации в Ульяновске порождает сомнение не только в религиозности, но и в адекватности человека, совершившего подобный поступок. "Как можно понять по фотографиям, <...> он также заходил в кафедральный собор и другие православные храмы. Но он не был постоянным прихожанином какого-либо храма епархии, то есть не посещал храм регулярно, не участвовал в богослужебной и приходской жизни. Епархии достоверно не известно о его принадлежности к какой-либо христианской общине", - отмечается в тексте. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация