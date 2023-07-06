Москалькова помогла женщине вернуть сына с Украины в Россию

Он жил у бабушки в Хмельницкой области и не мог приехать домой из-за военных действий

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова помогла матери вернуть в Россию ребенка, который жил у бабушки в Хмельницкой области Украины и не мог приехать домой из-за военных действий. Об этом сообщает в четверг Telegram-канал омбудсмена.

"Осенью прошлого года к нам обратилась женщина, она просила помочь вернуться в Россию сыну, который на тот момент жил у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за военных действий путь домой был отрезан", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, воссоединение семьи состоялось на границе Белгородской области и стало возможно благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной, а также в тесной работе с МИД России, пограничной службой и компетентными органами власти.