В планах также модернизировать действующие объекты

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. В Херсонской области намерены создать сеть новых станций сотовой связи и обновить оборудование на действующих. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо по итогам совещания с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

"Приняли решения: во исполнение поручения президента провести комплекс мероприятий по ремонту и модернизации объектов культуры; для расширения покрытия мобильной связи и улучшения ее качества - установить сеть новых станций, заменить оборудование на действующих станциях на новое", - написал Сальдо.

Он добавил, что в рамках подготовки сферы образования к новому учебному году обсуждались ремонт школ, закупка учебников, организация питания школьников и прочие вопросы. Также приняты решения активизировать восстановление и ремонт дорожной инфраструктуры, начать подготовку жилищно-коммунального хозяйства области к отопительному сезону.

Кириенко ранее посетил позиции российских сил у Антоновского моста в Херсонской области, посмотрел, как организован лесной быт бойцов, а потом в очень теплой и дружеской обстановке пообщался с ними за чашкой чая. Он доставил на переднюю линию автомобили, тепловизоры и дроны. Также Кириенко по итогам визита на Херсонщину сообщил, что Рязанская область в качестве шефа-региона модернизирует библиотеку и обновит книжный фонд в селе Чкалово. Во время посещения Дома культуры в Новотроицком округе обсуждались инфраструктурные проблемы учреждения и социальные вопросы. В спортивной школе Кириенко также узнал о потребностях в обновлении помещений и модернизации оборудования. Он поручил членам правительства Херсонской области оперативно отреагировать на все запросы по восстановлению и развитию учебного заведения.