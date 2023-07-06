На Кубани запустят до конца года систему распознавания лиц в местах скопления людей

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что такие меры необходимы для безопасного отдыха россиян

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края располагают необходимыми ресурсами для обеспечения безопасного отдыха в регионе, до конца 2023 года в местах массового скопления людей, включая пляжи, запустят централизованную интеллектуальную систему видеонаблюдения с распознаванием лиц для предупреждения правонарушений. Об этом в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Краснодаре в четверг сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Что касается в целом безопасности региона: самое главное сегодня - предупредить правонарушения, а значит должны работать современные интеллектуальные системы. Мы в крае завершаем в этом году создание централизованной государственной системы видеонаблюдения и распознания лиц, которая содержит базы данных правоохранительных органов, позволяет выявлять преступников и предупреждать правонарушения. К концу года она начнет работать, на эти цели были выделены 1,5 млрд рублей. Она будет работать в том числе и на побережье: на пляжах и в местах массового скопления", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы курорты Кубани оставались местом безопасного отдыха россиян.

"Краснодарский край - это динамично развивающийся регион: в крае официально, по данным переписи населения, более 6 млн человек проживают, ежегодно принимаем около 17 млн отдыхающих. Огромная нагрузка лежит на нас за безопасность и жителей края, и отдыхающих. Есть возможности и средства, чтобы эту безопасность обеспечить, поэтому жители всей страны считают, что черноморское побережье России - Краснодарский край - это место безопасного отдыха", - резюмировал Кондратьев.

Основной темой выездного совещания в четверг являются актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности на юге РФ. Участники обсуждают аспекты защиты населения в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты здесь в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.