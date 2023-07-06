6 июля, 13:31,
обновлено 6 июля, 13:32

Роспотребнадзор подготовил ЮФО к возможным осложнениям на фоне биологических программ США

Эрик Романенко/ ТАСС
Ростов-на-Дону
© Эрик Романенко/ ТАСС

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова "ознакомила участников совещания с ходом формирования региональных запасов сил и средств на случай осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации"

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор принял меры, необходимые для снижения рисков осложнения эпидемической ситуации на Юге России на фоне военно-биологических программ США на Украине, сообщила в четверг глава ведомства Анна Попова на совещании по безопасности Южного федерального округа (ЮФО), которое проводил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Анна Попова доложила о рисках, связанных с созданием США биологических лабораторий на Украине, и сообщила о принятии мер в целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации в ЮФО", - заявили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза.

В свою очередь руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова "ознакомила участников совещания с ходом формирования региональных запасов сил и средств на случай осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, а также рассказала о готовности структур ФМБА к работе в условиях чрезвычайных ситуаций". Кроме того, она уделила внимание вопросам "оказания помощи раненым военнослужащим и пострадавшим жителям новых территорий", отметили в пресс-службе.

С докладами на совещании также выступили представители Генпрокуратуры, МЧС, ФСБ, Минприроды, Минздрава, Росгвардии, Минобороны, ряд губернаторов регионов ЮФО. 

Теги:
Скворцова, Вероника ИгоревнаСШАРоссияПопова, Анна Юрьевна
© Информационное агентство ТАСС
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