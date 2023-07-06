В Белгородской области будут выдавать земли отличившимся в СВО жителям региона

В случае гибели военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. В Белгородской области будут выдавать в собственность земли участникам специальной военной операции, удостоенным звания "Герой России" и награжденным орденами, соответствующий закон приняли в четверг на заседании облдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Получить бесплатные земельные участки в собственность бесплатно смогут удостоенные звания "Герой России" или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, лица, проходящие или проходившие службу в войсках нацгвардии и имеющие специальные звания полиции", - говорится в сообщении. Законопроект депутаты поддержали единогласно.

Земельные участки отличившимся в СВО жителям региона будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. "При этом на день завершения своего участия в СВО эти категории лиц должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области, а при отсутствии такой регистрации - по месту пребывания на территории региона", - пояснили в пресс-службе.

В случае гибели военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей. "Также действующая редакция закона дополняется еще одной категорией, которой предоставляется право на получение земельных участков в собственность бесплатно. Это члены семей лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, погибших при исполнении воинского долга", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора - министра имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэма Зайнуллина.