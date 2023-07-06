На ВДНХ в праздник Ивана Купалы пройдет мастер-класс по изготовлению куклы "Купавки"

Также гости смогут своими руками сделать оберег "Божье око"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Древний народный праздник Ивана Купалы отметят на территории Городской фермы на ВДНХ. В честь праздника до 9 июля для гостей фермы проведут мастер-классы по изготовлению игрушек из сена и травы, а также куклы "Купавки" - традиционного символа начала купаний, сообщила в четверг пресс-служба Городской фермы на ВДНХ.

"Иван Купала - древний языческий праздник, посвященный летнему солнцестоянию и расцвету природы. В честь праздника с 7 по 9 июля гости смогут своими руками сделать оберег "Божье око", а также игрушки из сена и травы и куклу "Купавку". Кроме этого, на территории Фермы откроется зона для рыбалки", - говорится в сообщении.

Интерактивная зона "Купальские гадания", где все желающие смогут погадать на травах и специях и попробовать заглянуть в будущее, откроется в выходные дни. А в "Доме славянских мифов" лекторы Российского общества "Знание" в формате сказок расскажут гостям мифы этой группы народов. А 9 июля посетители посмотрят выступление актеров Фольклорного театра "Успех" с насыщенной программой по мотивам праздника Ивана Купалы.