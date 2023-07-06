В Херсонской области спустя месяц остаются подтопленными 30 объектов и более 8 тыс. домов

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил о завершении дезинфекции 21 населенного пункта в зоне ЧС и обработке 236 объектов

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Тридцать социальных, административных и инфраструктурных объектов, а также свыше 8 тыс. жилых домов остаются подтопленными после ЧС на Каховской ГЭС, произошедшей месяц назад. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Ранее вода ушла более чем из 100 социально значимых и инфраструктурных объектов, а также почти 13,5 тыс. жилых домов.

"Вода в ландшафтных низинах шести населенных пунктов левобережья все еще стоит - это Алёшки, Голая Пристань, Малая Кардашинка, Кардашинка, Коханы. Подтопленными остаются 8 119 жилых домов, одно кладбище, 30 социально значимых, административных, инфраструктурных объектов. Масштаб затопления очень большой", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что завершена дезинфекция 21 населенного пункта в зоне ЧС, обработаны 236 объектов, в том числе 14 кладбищ. "Утилизированы 2 417 туш животных и птиц. Вакцинированы 8 977 голов животных", - рассказал Алексеенко.

Председатель регионального правительства отметил, что ведется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды. Роспотребнадзор ежедневно берет пробы воды на соответствие санитарно-химическим показателям. "Из 314 проб 74 не соответствуют нормативам и 18 еще находятся в обработке", - отметил Алексеенко.

Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат в свою очередь сообщил, что вакцинацию от инфекций после подтоплений, вызванных разрушением Каховской ГЭС, прошли более 10 тыс. жителей региона. "На сегодняшний день уже вакцинирован 10 191 человек, из которых 491 - ребенок, - уточнил он. - Напомню, иммунизация совершенно бесплатная и добровольная. Вакцины доставляют при поддержке Минздрава России".