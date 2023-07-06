Россияне стали лучше относиться к отечественному кинематографу

По данным Центра социального проектирования "Платформа", 71% опрошенных считают, что киноиндустрия РФ может конкурировать с западной

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россияне стали лучше относиться к отечественному кино. В 2023 году почти треть граждан оценивают его уровень как высокий, показало исследование Центра социального проектирования "Платформа" при поддержке "Национальной медиа группы", которое в четверг представил основатель "Платформы" Алексей Фирсов на Российской креативной неделе.

В ходе исследования был проведен анализ кинопродуктов 2022-2023 годов с точки зрения их ценностного воздействия на зрителя. В опросе приняли участие 1 200 зрителей и 50 экспертов в области кинопроизводства.

"Уже третий год подряд мы видим постепенную методичную динамику улучшения восприятия российского кино", - сказал Фирсов на сессии "Рейтинг социального влияния кино". Согласно презентации Фирсова, в 2023 году 31% опрошенных оценивают уровень современного Российского кинематографа как высокий (против 20% в 2021 году), еще 57% считают его средним (аналогично и в 2021 году). Кроме того, 71% россиян считают, что киноиндустрия РФ может конкурировать с западной.

"По признанию зрителей, после ухода западных фильмов произошла потеря контента, но, оценивая сам по себе уровень российского кино, российский зритель считает его абсолютно конкурентоспособным", - добавил Фирсов.

При этом, как показало исследование, по мнению зрителей, сегодня снимается недостаточно картин, направленных на воспитание зрителей, особенно детей и молодежи (30%), а также контента с честным и реалистичным сюжетом (28%) и волнующей общество социально значимой тематикой (20%).

Как показал опрос, 58% зрителей считают, что кино должно целенаправленно менять людей, развивать позитивные ценности, подавать примеры правильного поведения. При этом кино на социально значимые темы, по мнению 57% опрошенных, должно побуждать ценить семью и гордиться своей родиной, быть патриотом (39% опрошенных). "Эти запросы наиболее актуальны у аудитории старше 35 лет. Тогда как люди младше 34 лет больше, чем старшее поколение, хотят, чтобы фильмы учили противодействовать семейному насилию, бороться со стереотипами и рассказывали о взаимодействии с людьми с особенностями здоровья", - добавили в пресс-службе НМГ.

Кроме того, 25% опрошенных всех возрастов хотят, чтобы кино побуждало отказываться от плохих привычек, 24% - быть более внимательными к детям, а 23% - заботиться о пожилых людях.

О форуме

Форум "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. В этом году он походит с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.