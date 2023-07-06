6 июля, 14:11

На Клинской улице в Москве завершили благоустройство территории нового детского сада

В здании расположены бассейн, физкультурные залы с трансформируемой перегородкой, музыкальный зал, кружковая для развивающих занятий

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству завершили у нового детского сада на Клинской улице в Москве. Об этом сообщил в четверг руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершено благоустройство территории нового детского сада на Клинской улице. Здание готовится к вводу в эксплуатацию", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Детский сад с бассейном построен по адресу: Клинская улица, 29. Он рассчитан на 350 детей. На первом этаже здания расположены входная группа с комнатой охраны, группы для детей, медицинский блок, пищеблок, бассейн, служебно-бытовые и технические помещения.

"На втором этаже размещены детские группы, физкультурные залы с трансформируемой перегородкой, музыкальный зал, кружковая для развивающих занятий, инвентарные, кабинеты психолога и логопеда, административное помещение. На последнем этаже предусмотрены детские группы и блок административных помещений", - заключили в пресс-службе департамента строительства. 

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